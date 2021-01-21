美國財政部長提名人、前聯邦準備委員會主席葉倫(Janet Yellen)本周一受訪、周二在參議院提名聽證會，2度表示美國政府不會介入美元升貶值、也反對其他國家操縱匯率，台幣對美元昨(20)日收盤價28.415元締2周來新高，今(21)日走勢如何受矚目，不過早盤跳升4.45角，漲幅還不及昨日逾5角。

據民視報導，工具機和機械業界已有美國點名要台幣升至25元流言，不過也有人持反對看法，認為升值雖在所難免，但除非外銷暴增，否則很難短期如此強升。

美國有消息指出葉倫有意任命塞策(Brad Setser)為助理部長之一，主掌國際事務部門，而塞策2016年曾撰文指出，比起讓美國承受最大貿易逆差的中國大陸，台灣、韓國匯率操縱狀況更加嚴重，符合所有認定標準。

儘管葉倫並未在本周2次公開講話點名特定國家，也未說明會對匯率操縱國有何具體制裁，但市場預期，我國中央銀行應該不會無視葉倫表態。去年底美國列出匯率操縱國名單，越南、瑞士上榜，台灣、大陸、韓國均列在觀察名單。

(中時新聞網)