美國總統拜登就職典禮於美東時間20日上午舉行，我國駐美大使蕭美琴也接受主辦單位「就職典禮國會聯合委員會」邀請出席，期待未來繼續深化台美關係。不過蕭美琴站在白宮前的影片，卻被酸說，明明說是收到邀請卡參加就職大典，可是「怎麼感覺是在草皮上打卡」。

美方基於防疫考量，縮小就職典禮規模，蕭美琴是否受邀參加引發各界關注，直到昨晚才公布，疑是不希望讓大陸有機會阻撓。

蕭美琴也在臉書PO出參加典禮的影片，表示很榮幸代表台灣政府及人民，參加美國新任總統拜登、副總統賀錦麗的就職典禮，強調民主與自由是我們的共同價值，經濟繁榮與區域穩定是我們的共同利益，在堅定的基礎上，期待未來繼續深化台美關係。

臉書粉絲專頁「比特王」則質疑，明明是受邀出席典禮，「怎麼感覺是在草皮上打卡」。網友則笑說，「保持防疫距離，沒人要的外部草皮區比較安全」「是真是假，就靜待蕭美琴拿出所謂的邀請函吧」「感覺像路人甲看熱鬧的」「坐在裡面位置上自拍一張，不是更好嗎？」

蕭美琴出席拜登就職典禮，遭酸像是在草皮上打卡。（圖／摘自銷美琴臉書）

網友分享其他照片，蕭美琴應是有進到座位區。（圖／摘自比特王臉書）

另有人判斷，應該是有收到邀請函，才能進到那麼內圍的地方，也有人貼出來自綠營的照片，蕭美琴確實有進到座位區。

對於我方受邀參加拜登就職典禮，民進黨指出，蕭美琴是1979年以來，第一位代表我國政府正式受邀出席就職典禮的駐美大使。對於先前有些人不斷批評「台灣拿不到門票」的言論，也希望這些人不要再酸言酸語、唱衰台灣，應該給第一線的外交人員肯定，站在台灣人民這一邊。

民進黨強調，台美關係持續緊密友好，我們要謝謝蕭美琴和駐美代表處外交同仁的努力，推展台灣的國際能見度。

蕭美琴參加拜登就職典禮，臉書「比特王」形容，感覺是在草皮上打卡。（圖／摘自比特王臉書）

(中時新聞網)