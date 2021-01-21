半導體設備商艾司摩爾(ASML)和奢侈品股的較佳季度財報表現，推進歐股周三收漲。另投資人也關注美國總統拜登誓言的大規模刺激計畫；拜登在歐股交易尾段正式就任美國總統。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲2.92點或+0.72%，為410.84點，尾盤漲勢收斂。額外助力來自於華爾街隔夜的收高。

拜登正式就任美國第46任總統。投資人下注於大規模的刺激方案，以及更多的基礎建設支出。

艾司摩爾在荷蘭股市大漲3.0%，報435.15歐元，股價破歷史新高。該半導體設備商上季表現優於預期，並表示2021年訂單量強勁。

瑞士歷峰集團(Richemont)漲2.8%。該珠寶、高檔文具商上季銷售增加5%，卡地亞(Cartier)品牌在中國銷售強勁。

英國Burberry漲3.9%。該柏金包品牌去年達成全年目標；表示亞洲需求仍強勁，更多的「全價」銷售商品將推高年度獲利率。

中國對奢持品的強烈需求，也推進歐洲同業股價。法國LVMH集團和開雲集團分別上漲1%和3%。

戴姆勒集團漲4.2%。賓士品牌推出新的電動休旅車EQA，為跨入電動車市場再往前一步。

德國香水等精品品牌Hugo Boss漲4.4%。英國Frasers集團宣布增加對該公司持股。

歐洲央行(ECB)周四開會，預計將不會有任何政策變化；ECB在一個月前為因應歐元區惡化疫情，方推出新的刺激措施。

義大利富時MIB指數漲0.9%，銀行股漲1.6%。現任總理孔蒂(Conte)通過參議院信任投票，避開了內閣倒台危機。

(時報資訊)