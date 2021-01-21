大陸國家衛健委公告，1月20日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例144例，其中境外輸入病例18例（上海9例，天津5例，北京1例，湖北1例，廣東1例，廣西1例），本土病例126例（黑龍江68例，吉林33例，河北20例，北京2例，山西2例，山東1例）。

東北的疫情仍無退燒跡象。1月20日0至24時，黑龍江省新增新冠肺炎確診病例68例（綏化市望奎縣65例，其中望奎縣無症狀感染者轉為確診病例13例，綏化海倫市2例，哈爾濱市道里區1例）。

此外，黑龍江新增無症狀感染者85例（綏化市望奎縣48例，綏化海倫市7例，綏化市綏稜縣1例，綏化安達市3例，哈爾濱市利民開發區14例，哈爾濱市呼蘭區5例，哈爾濱市南崗區2例，大慶市肇州縣1例，齊齊哈爾市富拉爾基區3例，齊齊哈爾市建華區1例）。

河北新增20例本地新型冠狀病毒肺炎確診病例（5例為無症狀感染者轉為確診病例），均為石家莊市報告。無新增死亡病例，無新增疑似病例，新增治癒出院8例。

1月20日0時至24時，北京新增2例本地新冠肺炎確診病例和1例無症狀感染者。確診者都住在大興區天宮院街道融匯社區，一例是9歲男童，一例是87歲老嫗。

(中時 )