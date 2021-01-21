桃園市一名50歲陳姓男子為挽回張姓前女友，兩人在去年4月底相約於中壢區美豐街福德祠談判；不料，女方堅決不肯復合，陳男一怒之下疑似搶走張女手機和車鑰匙，並騎車撞倒女方，再將鹽酸淋在張女頭上，受害人因劇痛大聲呼救，陳男才立即騎車逃離現場。

根據《自由時報》報導，陳男和張女於去年3月底分手，但男方不願放棄，屢屢糾纏對方；兩人相約4月29日在土地公廟附近談判。當日清晨，雙方各自騎車前往；談判過程中，兩人因意見不合發生口角，陳男動手搶走女方iPhone11手機及機車鑰匙。

張女見陳男言行失控，加上車鑰匙被搶心生害怕，遂逃往土地公廟；豈料，陳男也騎車追上張女，並將她撞倒在地造成其左腳受傷。張女掙扎起身再往廟的側門想逃離，卻又被陳男壓制，遭對方以瓶裝鹽酸澆淋頭部，張女因不堪劇痛大聲求救，引起附近民眾注意，陳男才急忙騎車離去。

張女事後對陳男提告，檢警調閱土地公廟附近監視器進行調查，隨後將陳男逮捕到案。陳男對犯行供認不諱，並將搶來的手機和車鑰匙交還。桃園地檢署21日依搶奪、強制、傷害等罪嫌起訴陳男。

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(中時新聞網)