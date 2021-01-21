勞動教育從校園扎根！北市勞動局自2014年起開辦「勞動好YOUNG前進高校」勞動權益校園講座，每年參加人數平均達6000多人，透過勞動局聘請的勞動專業講師，至學校講授主題課程，讓學生知道未來如何保障自己的勞動權益。勞動局長陳信瑜表示，今年將辦35場次，並開始受理申請，歡迎北市各高中職踴躍參加。

陳信瑜表示，勞動局長期致力於推動校園勞動教育，提升青少年勞動知能，自2014年起在各高中職辦理勞動講座，使學生在校外工讀或未來進入職場就業時，知道如何保障自己的勞動權益，並瞭解透過何種管道可以蒐集資訊或是尋求協助。

「孩子的勞動教育不能等！」陳信瑜呼籲，今年將辦35場，本月至11月30日止受理申請，請各高中職學校踴躍提出申辦，攜手推動教育宣導，預防並保護青年學子在打工所遇到的安全問題，落實「勞動教育、校園扎根」政策。

陳信瑜提到，「勞動好YOUNG前進高校」勞動權益校園講座，是由北市勞動局聘請勞動專業講師到學校講授，包含學生打工或就業必須知道的求職防詐騙，以及勞動條件、職場性騷擾防治、職場安全衛生等相關法令。

此外，陳信瑜也說，還會提供職場性別平等、勞資爭議處理等客製化的主題講座內容，期待透過多元化的勞動議題及案例，提升青少年的勞動權利意識，並提供學生更全面性的資訊與保障。

(中時 )