最近微博上的熱門話題多半被鄭爽與前男友張恒在美國代孕，女方卻棄養等消息充斥，昨(20日)下午天王周杰倫3字卻突然上了熱搜，才發現是某些營銷號突然拿出周杰倫3年前遭瞎傳出軌、養空姐小三的假八卦冷飯熱炒，該名空姐當時就澄清自己只是曬出一張和周杰倫在演唱會前的合影，卻被有心人看圖亂寫故事，否認謠言。

天王周杰倫2015年和小13歲昆凌結婚，兩人婚後生下一子一女，集滿好字，婚姻生活幸福，原本是黃金單身漢的周杰倫也一改婚前常和J女郎常傳緋聞的印象，搖身變成好好先生、好爸爸，對媒體也從火爆脾氣變得溫和。身家40多億的周杰倫過去受訪透露沒有簽婚前協議，他強調：「這樣很奇怪，如果還想到這些事，不如不要結。」暗示對婚姻的一生忠誠。

周杰倫昨突然登上熱搜。（圖／翻攝自微博）

據《ETtoday星光雲》報導，昨大陸豆瓣論壇突然有人發文，稱天王周杰倫和一名大陸空姐過從甚密，男方還在上海買了豪宅給小三跟小孩，並附上兩人合影，但眼尖網友則發現，該消息早在2018年就傳過，當時該名空姐早嚴正澄清：「當天有一百人左右都跟周杰倫拍了合影，我們並不認識，也沒有發生網上謠傳的事情。感謝大家。」

該名空姐2018年就已出面澄清全是造謠。（圖／翻攝自微博）

網友回應。（圖／翻攝自微博）

對此，網友回應：「這是給誰擋槍大家都看得出來吧」、「就是轉移視線」、「網路真的造謠一張嘴」、「周董是被拉出來溜的？」。而周杰倫最近過42歲生日，老婆昆凌第一時間便曬出兩人合影，甜蜜說：「當有了超級老公，誰還需要超級英雄？生日快樂，我的超人！」周杰倫自己也說：：「哥生日最棒的禮物 就是每個人幸福快樂平安健康，還有最近《叱咤風雲》拿下華語新片票房冠軍，謝謝大家，還沒看的快看喔。」

(中時新聞網)