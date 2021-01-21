衛福部立桃園醫院自本月12日起至20日，短短9天爆出10個本土病例，震驚全國。一名護理師（案863）被院內醫師傳染後，再傳給先生（案864）、女兒（案865）。其中案864足跡公布，12日中午到下午5點，他都待在廣德海鮮餐廳；但餐廳否認，強調當天下午2點休息，「哪有人用餐？」

根據疫情指揮中心公布的足跡，護理師一家人曾到過摩斯漢堡、麥當勞、廣德海鮮餐廳、南門市場、福隆粩、台北大腸麵線、一品金湯豆漿王，幾乎都是桃園當地的「巷子內」名店。

其中廣德海鮮餐廳最衰，消息傳出後已接到30幾通退訂電話，店家痛心，直呼這個年不好過。疫調指出，案864於12日中午到廣德用餐，一直待到下午5點，但「吃頓飯吃5小時？」一度引人質疑。

廣德也喊冤，副店長公布監視器畫面，稱當天下午2點就休息了，整個下午一個客人都沒有，「哪來的案864」。網友開始好奇，怎麼會有「消失的足跡」、這段時間案864跑去哪？若不釐清，對社區民眾將形成一大隱憂。

廣德無奈表示，事發後包括尾牙在內，已取消近百桌，不含人事成本，粗估損失至少50萬元。但防疫人人有責，一切依照政府指示處理，只求顧客「別把我們打入地獄」。

(中時新聞網)