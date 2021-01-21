美國第46任總統就職，民進黨國際部主任羅致政今表恭賀，並表示，「台灣駐美大使蕭美琴」受邀參加就職典禮，顯示受美肯定，那些唱衰台灣及台美關係的人，希望可以適可而止。

羅致政指出，民進黨要恭喜美國拜登總統以及賀錦麗副總統就任美國第46任總統、副總統，在新的政府領導之下，我們期待台美關係能夠進一步發展，而且更重要，來推動更多台美之間的合作。

他說，美國準國務卿布林肯在任命聽證的時候強調，會協助台灣自我防衛，而且會延續前朝的政策，協助台灣國際參與，期待在這樣的政策宣示之下，台灣跟美國關係有更多的合作，也讓台灣有更多國際參與的空間。

他表示，台灣駐美國大使蕭美琴，成為1979年台灣跟美國斷交以來，第一位收到美國政府正式邀請參與美國總統就職典禮的駐美代表，這一方面反應了台灣的努力跟人民的成就，受到台灣的美國的肯定，要感謝第一線所有外交人員的努力。

他強調，至於那些唱衰台灣及台美關係的人，我們希望他們可以適可而止。

(中時 )