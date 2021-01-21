國內新冠肺炎疫情加劇，不過疫苗取得遲無具體進展。國民黨前副祕書長蔡正元今在臉書發文，剖析各家疫苗現況，直指疫情指揮中心指揮官陳時中的「反中政策」是自我束縛的高牆，以致台灣取得疫苗無具體進展。

蔡正元說，台灣購買新冠肺炎疫苗碰上一堵自我束縛的高牆。陳時中堅持不買有任何「中國因素」的疫苗，中國研發製造的兩大疫苗科興疫苗和國藥疫苗，陳時中都不能買，但大陸人和台商都搶著打還搶到缺貨。

他說，德國BNT疫苗由美國輝瑞和中國復星投資，有中資所以也不能買。原本陳時中付了訂金，溢價下訂單要中國復星「隱蔽」，現在訂金退回來了，因為「隱蔽」會有法律問題，中國復星不敢收這種台灣錢，陳時中買不到了。除非如吳子嘉的建議，厚著老臉回去拜託林全，再回頭去向中國復星購買。

蔡正元指出，英國和瑞典合資的阿斯利康疫苗，又稱牛津疫苗，陳時中稱下訂一千萬劑，但能不能交貨是個大問題。因為阿斯利康疫苗在印度和泰國生產，要供應其他地區；東亞地區尤其陸港澳台地區，由深圳的康泰生物製品廠生產銷售，陳時中可能要拿到「中國製造」或「中國銷售」的疫苗。

他表示，美國莫德納疫苗因為美國疫情最嚴重，目前只供貨給美國，或早期曾提供研發資金的投資人。莫德納很早時曾向陳時中爭取提供研發的投資資金，台灣可以優先取得疫苗。但當時台灣防疫做的很好，而且莫德納的技術成熟度陳時中看得霧煞煞就沒答應，沒想到莫德納疫苗竟然過關斬將，華麗轉身為天鵝肉，台灣就成了癩蛤蟆，真可惜。

蔡正元強調，其他，俄羅斯的五號疫苗效果似乎還可以，不知道要不要賣給台灣；法國的賽諾非疫苗效果還不穩定，還不能上市；台灣的南波萬疫苗還在努力中，要耐心等待。當然還有其他品牌的疫苗，但好像市場接受度不高，不知道陳時中敢不敢買。市場上比較熱銷的疫苗，因為陳時中的「反中原則」，「中資」、「中製」、「中銷」都不能買，看樣子這堵自我束縛的高牆，還真的蓋越高。

(中時 )