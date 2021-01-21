大陸協力廠商支付企業、POS機業者拉卡拉在互動平台上表示，公司作為三方支付機構，參與制定數字貨幣受理解決方案，積極積極推進與央行數研所及其指定的六大運營機構系統對接和調試，該公司的收款終端已可以受理數位人民幣。
大陸有關部門統計資料顯示，目前約有13％左右的居民仍採用現金支付方式進行交易，但移動支付使用者群不斷攀升是不可否認的事實，在此背景下，可以看出，普通百姓仍是在現金支付和移動支付之間進行選擇，但當數位人民幣正式面世後，必將為所有人帶來全新的選擇。
(旺報 )
大陸協力廠商支付企業、POS機業者拉卡拉在互動平台上表示，公司作為三方支付機構，參與制定數字貨幣受理解決方案，積極積極推進與央行數研所及其指定的六大運營機構系統對接和調試，該公司的收款終端已可以受理數位人民幣。
大陸有關部門統計資料顯示，目前約有13％左右的居民仍採用現金支付方式進行交易，但移動支付使用者群不斷攀升是不可否認的事實，在此背景下，可以看出，普通百姓仍是在現金支付和移動支付之間進行選擇，但當數位人民幣正式面世後，必將為所有人帶來全新的選擇。
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