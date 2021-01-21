中市警六分局永福派出所警員詹佩怡、吳長育日前巡邏經過都會園路時，見1名女性移工正牽著電動自行車在路旁緩慢前行，員警上前關切下，才發現原來是移工迷路，電動自行車又沒電無法行駛，幸好巡邏員警經過，並通知其他警網到現場協助，連人帶車載下山充電，才結束這場迷路驚魂記。

警方指出，48歲的陽姓女子，當天19時許騎乘電動自行車從霧峰出發前往清泉崗機場附近的親戚家，不料途中因天色昏暗，加上路況不熟，宛如「鬼打牆」般在大肚山上迷路，最終導致電動自行車電力耗盡無法繼續行駛。

因陽女不好意思麻煩他人，便沒有向家人或朋友求援，在寒風刺骨之下，陽女只能無助地牽著電動自行車緩慢前行，此時，永福派出所員警恰好經過該處，立即趨前關心，得知陽女從該處徒步前往親戚家，仍需要1小時，加上當時適值夜晚及該路段昏暗，恐有危險。

員警立即請其他巡邏警網至現場協助，員警到場費了九牛二虎之力，才將電動自行車扛上巡邏車後車廂，最後連人帶車載至山下，送陽女到附近的越南商店幫電動自行車充電。

警方表示，員警110年加強重要節日安全維護工作期間，除維護治安外，也持續加強為民服務工作，同時提醒民眾，駕駛車輛上路前，務必檢視車輛狀況並做好路線規劃，避免遇到窘況。

(中時 )