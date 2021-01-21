拜登於美東時間20日正式成為新任美國總統，據陸媒《新京報》報導，拜登上台後的中美關係，備受世界輿論所關注，而中美合作是唯一正確的選擇，未來四年，拜登政府將如何調整美國的自身以及大國關係，尤其重要。

報導中提到，在川普時代，其「大鬧天宮」的外交政策，帶給世界造成了極大的擾動，中美關係也飽受衝擊，川普在告別演說中，著重提到了與大陸的貿易摩擦，與其說這是自我標榜，不如說是給拜登設置障礙。

不過在川普各項制華的政策中，中美經貿關係依然保持強勁，顯示世界大勢不會以某個人的意志為轉移，也注定拜登政府未來仍然需要妥善處理中美關係，既是對美國負責，更是對世界負責，此刻，中美關係即是世界最重要的雙邊關係。

報導更提及，拜登政府需要認知道，中美之間「合則兩利，鬥則俱傷」，維護好中美關係，也是對美國人民負責任。

大陸外交部先前也多次強調，對中美兩國而言，合作共贏是唯一正確選擇，呼籲美方必須摒棄冷戰思維和零和賽局的錯誤行徑，中美雙方要展開各領域對話溝通，雙方應以溝通促進合作、以對話處理分歧。而從實際面來看，過去中美關係正常化40多年，中美在雙放經濟、世界經濟之間均已經深度融合。

報導指，「無論拜登在就職典禮上說了什麼，未來，都需要聽其言，觀其行」，並稱，美方若希望中美關係減少摩擦多些合作，需要拜登政府切實修正川普政府時期一些「非理性的做法」，讓世界看到修復中美關係的誠意。

2020年11月25日，大陸國家主席習近平就曾致電拜登，祝賀他當選美國總統，習近平在賀電中指出，推動中美關係健康穩定發展，不僅符合兩國人民根本利益，而且是國際社會的共同期待。希望雙方秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展，同各國和國際社會攜手推進世界和平與發展的崇高事業。

報導最後向美呼籲，中美關係至關重要，現在整個世界仍然面臨新冠肺炎疫情的嚴峻挑戰，在經歷了二戰以來最大規模的經濟衰退面前，無論是美國，還是世界各國，都經不起繼續折騰，美國應該表現出一個負責任大國的樣子，積極、妥善處理中美關係，並面向未來，與大陸一道構建符合雙方利益、符合全球利益的新型大國關係。

(中時 )