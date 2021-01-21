以往商業設立登記送件，需在櫃檯依序領號排隊，大約一天時間，才能完成審核，經發局推出「商業設立登記快速櫃台」服務，現場排隊30分鐘，在高雄開店變得「輕鬆快」。

高雄經發局長廖泰翔21日指出，為了提升高雄商業競爭力，縮短商業設立登記流程，經發局自2020年11月起，試辦「商業設立登記快速櫃台」服務，迄今累計受理逾400件，提供開店民眾快速、便捷的優質服務，民眾的反應良好，合計滿意度超過9成。

廖泰翔表示，以往商業設立登記約需1天，才能拿到核准文件，但常有民眾急需拿到登記文件，因此，在這「天下武功唯快不破」的時代，經發局為了活絡高雄商業環境，自主檢討推出快速登記櫃台服務。

他說，民眾只要備齊申請書、身分證明文件影本、房屋所有權人同意文件、以及特定行業主管機關許可文件，並願意現場候件，只要一杯咖啡的時間，就可以拿到核准公文，讓您在高雄開店SO EASY。

高雄經發局強調，商業登記是店家開店必備文件，經發局為提供民眾優質服務，針對文件不齊的案件，維持原先「先送件後補件」作法，只要民眾補齊登記文件，經發局也會以最快速度核發登記。

(工商 )