因新冠肺炎疫情在桃園擴散，內政部今日宣布，若無完整防疫計畫者，強烈建議取消或延後舉辦。春節期間若有辦理集會活動的必要，參與人員務必要確實配戴口罩，並依據中央流行疫情指揮中心發布的「新冠肺炎因應指引：公眾集會」進行評估、訂定防疫應變計畫，落實防疫措施。

內政部表示，很多的民間組織在年度終了與新年度開始時，都需要開會討論預、決算和工作情形、活動計畫，所以許多人民團體及合作社，都會利用春節期間召開會議，順便連絡會員、社員的感情。

今年由於國際間COVID-19疫情極為嚴峻，國內也出現多起本土病例，為避免近期舉辦大型集會活動成為國內防疫破口，中央流行疫情指揮中心已在日前呼籲，集會活動的主辦單位若無法於事前嚴格執行完整評估，並規劃完善的防疫配套措施，則強烈建議取消或延後舉辦。內政部也請各級人民團體及合作社一定要謹慎以對，並依據指揮中心的指示辦理，以避免國內疫情擴大。

內政部指出，集會活動通常會聚集較多的人潮，也會有長時間且近距離的接觸，確實有傳播疫情的風險，因此，去（109）年已開放團體在防疫期間，可用視訊方式召開理監事會議，希望透過各種集會的防疫做法，保護大家平安健康。

(工商 )