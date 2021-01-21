樂觀情緒支撐，周三美國原油期貨續漲0.6%；本周拜登(Joe Biden)正式宣誓就職，成為美國第46任總統，而預期推動的減碳政策，若順利執行，可能將因限制供應而進一步推高油價，市場亦期盼拜登政府釋出更多疫情紓困方案。

此外，石油輸出國組織(OPEC)對原油需求復甦抱持樂觀態度；主要原因是去年各成員國因疫情而協議大幅減產，而今年隨著疫苗接種逐步實施，部分疫情受控的國家，已經出現需求回升的情況，使得終場油價出現連2漲的態勢；其中美國原油漲幅0.6%，倫敦原油漲幅0.3%。

美國NYMEX-3月輕質原油期貨上漲0.33美元，報每桶53.31美元；2月熱燃油維持平盤，報每加侖1.60美元；2月RBOB汽油同樣維持平盤，報每加侖1.54美元；倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨上漲0.18美元，報每桶56.08美元。(商品行情網)

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