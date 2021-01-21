韓國央行(BOK)21日最新數據顯示，在農產品價格小幅上漲推動下，2020年12月韓國生產者物價指數(PPI)月增0.7％。

PPI的增減，將會影響後來通脹走向。韓國上個月PPI指數為103.78，較2020年11月103.09小增0.69點或0.7％。同時，年增率也小漲0.1％。

2020年11月PPI表現普普，表示疫情造成需求不振。不過，韓國上個月農產品價格月增5.9％，2020年11月則減少4.5％。韓央行表示，畜牧和水產價格方面，分別較2020年11月下降1％和0.6％。

由於農產品價格上漲影響，2020年11月消費者物價指數的年增率為0.5％。從中期來看，仍低於韓國央行設定的2％通脹目標值。因此，韓國暫時沒有通膨壓力，拜低油價和疫情所賜。

韓國央行最近一次在元月舉行的決策會議中，也保持主要利率在0.5％的歷史低點不變。

(時報資訊)