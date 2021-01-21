當拜登在華盛頓正式宣誓就職美國總統一職時，大陸外交部21日凌晨宣佈，決定對在涉華問題上嚴重侵犯中國大陸主權、負有主要責任的28名美國反華政客實施制裁。《環球時報》引述國際關係事務學者分析稱，陸方在此時間節點宣佈對美國離任官員制裁，既是對前任政府嚴重破壞陸美關係者的合理反制，也是為未來陸美關係「定下基調，劃清底線」。

由於陸方宣佈制裁的時間正值美國新舊政府交接之際，引發外界廣泛關注。中國外交學院國際關係研究所教授李海東表示，選擇這一時間節點傳遞出非常明確的信息：一方面懲戒前任政府官員，令他們認識到他們對陸方的打壓、抹黑、誣陷一定會有後果，「做出的事情，總有一天需要還」。

「另一方面，這也是在為未來中美關係主動定下基調：美國在制定、實施對華政策時，必須尊重中方核心利益，遵守『規則的底線』。」李海東分析，這將使未來美國政府在制定對華政策時更加謹慎，「任何想在美國政壇有所作為的人物，在涉華議題和行動上都不得不變得更為負責任」。

目前，剛剛就職上任的拜登政府尚未對此舉做出回應。不過，李海東認為，美方得知這個消息或許將感到「有些意外」，因為長久以來美國已習慣制裁他國，而非被他國制裁。但他表示，這正是中國大陸外交策略日漸成熟的體現，未來陸美關係將更加平等，這既意味著互惠，也意味著可以有對等制裁。

中國人民大學國際關係學院副教授刁大明認為，這一輪制裁的時間點和被制裁對象也再次充分印證，近年來中國大陸對美政策「主動設定議程」的特點：既不隨美國政策的變化起舞，也不會任由一些政客胡來。

刁大明指出，選擇這些官員離任這一節點宣佈制裁，也顯示出陸方希望穩定陸美關係的克制與誠意：中國大陸並非沒有制裁工具，只是不希望在其任期間制裁，導致他們做出更為瘋狂的舉動，給陸美關係帶來更嚴重的實質傷害。

刁大明認為，就此次制裁具體而言，這是一種「對等性」的措施。「制裁名單上的官員在其任期完全從個人一己私利出發，極大破壞了中美關係，必須予以回應。」他強調，「決不能出現在台上打『中國牌』，下台後繼續吃『中國飯』的情況。」

復旦大學教授沈逸指出，這次制裁和以往不一樣的地方是提到了親屬以及相關企業和機構，傳遞出一個很清晰的信號：當這些官員通過旋轉門進入商界後，任何一家企業如果雇傭了這些人，就要面臨中國市場的利益損失。

沈逸舉例，比如出版社，如果想給他們出回憶錄在中國大陸市場上賣，將再無可能。「清算的時候到了，就像中國人講究不是不報，時候未到。這些反華政客和企業別想再從中美關係的發展中獲得任何利益。」

(中時 )