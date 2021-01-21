部立桃園醫院院內感染連環爆，已累計10人確診，其中包括2名護理師的家屬，而部桃護理師葉佳燕發文分享，她沒確診、也不是有症狀遭隔離，而是因為不想波及家人，所以自願在20日入住醫院病房。她也進一步描述醫護確診消息傳出後，如何改變大家的生活，甚至將醫療人員逼到崩潰邊緣、痛哭，讓人看了相當不捨，許多網友也紛紛留言加油打氣。

葉佳燕今凌晨在臉書分享，1月11日那天改變了大家的生活，她接到負責協助案838採檢的護理師的電話，詢問TOCC時那位醫師表示，他之前照顧過確診病人，當下稍微放心的是同事都有穿好防護裝備。隔天指揮中心直播前，就有同事傳來媒體守在急診外的照片。

部桃院內現況曝光，護理師為保護家人，自願入住病房。（圖／翻攝自葉佳燕臉書）

葉佳燕表示，輪到她協助篩檢那天，媒體看著她與醫生踏入篩檢區的那一刻，一台台腳架、專業攝影機對準醫師採檢畫面，當病人走出門外便開始訪談，當下只覺得壓力爆增，因為所有言行舉動都可能被記錄，但畢竟那是他們的工作，只求他們報導的都是真相。

葉佳燕也說，事情一晃眼9天過去，截至1月20日累計有10例確診，沒人不知道還會不會再有，全院團結一心，只求最短時間控制疫情。而1月19日是她覺得壓力達最高點的時候，但她算是很幸運在黑暗期的時候，都剛好休假。

葉佳燕透露，聽同事說學姐採檢回來哭了、聽同事說長官壓力爆棚哭了、護理長跟她們道歉說沒保護好她們的時候，她也哭了。「為同事們感到委屈與不捨而哭、為同事們努力篩檢卻遭受責罵而哭、因網路輿論而哭、因家人被周遭朋友關切而哭。」而她與同事決定在20日搬進醫院提供的病房住宿，避免與家人長時間接觸、保護家人。

葉佳燕提到，急診實施分艙制，每個班別分成兩組班，只要其中一人有症狀住院，就立馬調另一組上班，大家無怨言，互相體諒、互相包容、互相協助，醫護團結一心。「還記得二技實習完，很抗拒急診，堅決想去加護病房，結果命運還是把我安排在急診，我一點也不後悔，除了工作，對我來說是一種使命、責任。」

部桃院內現況曝光，護理師為保護家人，自願入住病房。（圖／翻攝自葉佳燕臉書）

葉佳燕在文末表示，她以身為衛生福利部桃園醫院的急診護理師為榮，很謝謝各位朋友的關心，也謝謝各種防疫物資每天餵飽我們，更謝謝各醫院、各單位醫護人員的全力支持，最後也要謝謝家人的全力支持。

許多網友紛紛留言加油打氣，「真心感謝」、「加油，你們辛苦了」、「你們一定要平安」、「 辛苦你們了，務必要多多保重」、「哭了！因為你們的偉大我哭了」、「謝謝你們的辛苦付出！台灣一路走到這裡不是靠僥倖，就是有你們和大家的努力」。

(中時新聞網)