衛福部立桃園醫院爆發院內感染，9天10人染疫，中央流行疫情指揮中心如臨大敵，派員進駐開設「前進指揮所」，就怕院內感染一發不可收拾。

今日是否又再度新增本土確診？指揮中心於今日14時將再度召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明疫情。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

指揮中心再次提醒，民眾應持續做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實居家檢疫，如出現疑似症狀，請務必聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時新聞網)