內行人透露，這顆苦瓜在藤蔓上仍是小苦瓜就被放進玻璃瓶裡，然後在瓶子裡慢慢長大。（圖／翻攝自 爆廢1公社）

一名男網友日前拿到奶奶給他一瓶私藏20年「苦瓜老酒」，除了好奇問網友這款酒能不能喝，看到瓶子裡塞進一顆大苦瓜，更不解這顆苦瓜是怎麼塞進去的？引起網友歪樓回應：「阿嬤在變魔術嗎？」、「苦瓜會軟骨功」，但也有內行人透露這顆苦瓜是如何塞進瓶子裡的。

原PO在「爆廢1公社」發文表示，奶奶從倉庫拿出一瓶酒給他，他一看酒瓶裡居然有一顆大苦瓜，由於他沒看過這款酒，加上封存太久，讓他好奇問「封存20多年的東西還能喝嗎？」、「還有，這個苦瓜是怎麼放進去的？」。

此貼一出引起不少網友歪樓回應：「你有玩過泡水會長大的玩具吧？」、「快喝它！喝了應該會年輕20歲」、「不要辜負奶奶的愛心」、「苦瓜會軟骨功」、「阿嬤都會變魔術呀！Magic」。

不過也內行人為原PO解惑：「還在藤蔓上的小苦瓜就被放進玻璃瓶中，隨著時間慢慢長大的苦瓜，就留在瓶子裡囉。最後用酒填入瓶子前，會用清水沖洗乾淨瓶子裡的苦瓜」、「這是金門特產苦瓜酒，是高粱釀造而成，在苦瓜小的時候玻璃瓶就要待命了，不懂價值的話苦瓜酒我幫你喝，那越久越貴」、

據本草綱目記載，苦瓜在白酒中浸泡一年以上釀成酒，含有氨基酸多達17种之多，除解熱、解疲勞，還具有清心明目、壯陽功效，且新的醫學研究證明，苦瓜還有養顏、促進人體新陳代謝與增强免疫力、 降血脂、調血順氣。足見原PO的阿嬤多疼他，才給他這瓶老酒補身，趕快結婚生

(中時新聞網)