毛嘉慶。（黃福其攝）

針對高雄市議員黃捷罷免案，蔡英文總統在民進黨中常會指示「黨中央要有態度」。「反仇恨政治動員」召集人毛嘉慶在臉書發文，怒批蔡總統淡化疫情，卻對高雄罷捷有態度，老百姓真逼哀！此事將成罷捷催票機。

毛嘉慶說，新冠疫情嚴重衝擊台灣人民生活各層面，蔡英文主席僅官樣文章出面表示台灣掌控疫情能力很強、黨公職不要跑攤敬酒，然後說要親自示範洗手…。全台灣聽完都驚呆了，臉上三條線：神功護體，吾媓威武！還記得蔡英文說過要下鄉說明萊豬進口嗎？你以為他會示範如何烹調品嚐萊豬？屁啦！他根本說完就忘了。

他說，民進黨淡化疫情、萊豬，但相對的，蔡英文則在無黨籍高雄市議員黃捷的罷免案不但做了奇怪的民調因應，還表示「黨中央要有態度」。好的，防疫國家隊破功，但弄權國家隊無堅不摧大家是懂的。民進黨有態度，黃捷穩了。鳳山人不是塑膠做的，黃捷被罷，民進黨的態度將是最佳催票機，穩了。

毛嘉慶表示，高雄鳳山在地人已經盛傳民進黨及黃捷本人在接下來罷免投票的17天內，會有很多招數要出。是什麼奧步？還是什麼新型智慧水表安裝查察工程？說真的不知道。但「你好大我不怕」，黃捷的問政糟糕，連預算書都看不懂；在萊豬表決案落跑，鳳山人需要的食安被她出賣，罷免她真是剛剛好。

他指出，更讓鳳山人啼笑皆非感到丟臉的是，堂堂一個高雄市議員連高雄巨蛋明明在左營都能說成在前鎮，這種質量，不要也罷。好了，這位在時代力量養人頭黨員被抓包之後，見笑轉生氣退黨的議員，倚小賣小的調調很合蔡媓的胃口，於是乎，黨中央要有態度了，鳳山人絕對跟你拚看看。

毛嘉慶強調，今年以來各種罷免都是公民運動找回憲法參政權的「公民課」，起因就是國家失能、執政在野黨都荒腔走板，老百姓才猛然回頭想起公民的罷免、創制、複決權。各政黨必須幡然悔悟，不要亂蹭、不要死拗不認錯，不然被教訓都是活該。特別是執政黨，惡搞民意後不但不道歉，還要拿態度教訓百姓，那大家走著瞧，黃捷面臨被罷免也不要再哭哭啼啼不知道該找誰算帳囉！

(中時 )