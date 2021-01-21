民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過，無黨籍市議員黃捷罷免案將於2月6日投票。民進黨昨日（20）舉行中常會，身兼黨主席的總統蔡英文指示，「罷捷」案民進黨要有態度與一套作戰模式，不能像過去一樣坐視不管。港媒評論直言，民進黨雖出力助黃，卻尚未定調是否積極動員，因為若幫太多，黃日後政治實力將難以限量；若不幫，民進黨將會流失年輕選票，甚至衝擊日後大選。

香港媒體《中評社》昨日評論表示，「罷王」與「罷捷」案本質不同，前者成功有兩大原因：第一，桃園中壢選區傳統板塊藍大於綠，高雄鳳山則呈現「五五波」局勢；第二，王本身得罪的對象與團體較甚多，也沒有在地方耕耘，黃則與綠營友好，除了開響「罷韓」第一槍，更勤跑基層耕耘。

據了解，蔡英文昨日在中常會明確表示，罷捷案民進黨要有態度，不能坐視不管，但黃捷無黨籍，未來要怎麼做也要尊重當事人。評論認為，民進黨雖表明要力挺黃捷，地方黨公職與民代，也都與黃在站一起公開宣示支持，但黨內所採取的戰略與積極動員與否都尚未定案，此役打「冷戰」或「熱戰」主要取決黃個人；罷捷投票僅剩不到3週，想冷卻也冷卻不下來了，然民進黨的態度卻顯得相當曖昧，讓外界霧裡看花。

評論直言，民進黨現在是「一邊站出來公開喊加油，卻又一邊踩著剎車」，顯然有不能全力踩油門、放掉剎車的理由。至於箇中理由，在於黃捷2018年是以時代力量黨籍身分參選，後來退黨為無黨籍，民進黨若強力動員將牽扯到2022年地方選舉布局，也可能引發綠營在地人士的不滿，一旦幫太多讓黃撐過罷免，其政治實力更將不可同日而語，一旦成為超級大明星甚至「綠營第一天后」，未來將難以收拾；若不幫，民進黨會流失年輕選票，且一旦罷免成功、「韓粉」再起，恐衝擊綠營日後選情。

(中時新聞網)