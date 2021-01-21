一架美國陸軍國民兵UH-60「黑鷹」（Black Hawk）直升機周三晚在紐約上城區墜毀，導致3名軍人喪生。
據福斯新聞網（FOX News）和《太陽報》（THE SUN）20日報導，這架UH-60醫療後送直升機是在進行例行訓練任務時，於紐約羅徹斯特（Rochester）郊區的門敦（Mendon）墜毀。
另據《紐約郵報》（New York Post）20日報導，紐約國民兵（New York National Guard）說，事故約發生在晚間6:30。而推特上的影片顯示，緊急救援人員已趕往現場，並封鎖了道路。
目擊者說，他們看到這架直升機靠近地面低飛，目前當局還在調查事故原因。
此外，據《商業內幕》（Business Insider）網報導，美軍使用UH-60已超過40年，從事空襲到醫療後送等各式任務。而執行任務時，機上通常有正副駕駛和1名機工長。
文章來源：CHOPPER DISASTER Three soldiers dead in military helicopter crash in NY as shocking pic shows flaming wreckage in Rochester
(中時新聞網)
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