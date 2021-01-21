美國紐約國民兵UH-60直升機維修

一架美國陸軍國民兵UH-60「黑鷹」（Black Hawk）直升機周三晚在紐約上城區墜毀，導致3名軍人喪生。

據福斯新聞網（FOX News）和《太陽報》（THE SUN）20日報導，這架UH-60醫療後送直升機是在進行例行訓練任務時，於紐約羅徹斯特（Rochester）郊區的門敦（Mendon）墜毀。

Officials said three soldiers on board the New York Army National Guard UH-60 medical evacuation helicopter were killed in the crash while on a routine training mission. More: https://t.co/YYjzb5AePf — News 4 Buffalo (@news4buffalo) January 21, 2021

Large first responder scene at W Bloomfield and Cheese Factory Rd. Road totally blocked off. Working to find out specifics right now. @News_8 pic.twitter.com/7nO2yy9kBw — Jack Watson (@JackWatsonTV) January 21, 2021

另據《紐約郵報》（New York Post）20日報導，紐約國民兵（New York National Guard）說，事故約發生在晚間6:30。而推特上的影片顯示，緊急救援人員已趕往現場，並封鎖了道路。

目擊者說，他們看到這架直升機靠近地面低飛，目前當局還在調查事故原因。

此外，據《商業內幕》（Business Insider）網報導，美軍使用UH-60已超過40年，從事空襲到醫療後送等各式任務。而執行任務時，機上通常有正副駕駛和1名機工長。

(中時新聞網)