前女F4成員劉樂妍，這幾年不但把工作及生活全移往大陸，她也開了微博帳號，經常在上頭po文，稱讚大陸生活好，還大方公開自己的國族認同，跟資深藝人黃安雷同，因此被封為「女版黃安」，日前她自爆與前立委邱毅套上關係，被加了好友，不料消息被報導後，劉樂妍忙出面澄清，「我有關係的男人多了」，一看名單不得了，各個大有來頭。

劉樂妍在大陸生活，不但宣揚對岸的好，還廣結同好，月初時她興奮曝光自己結交了新朋友，對方是她的偶像，就是2019年先後進入國民黨、新黨不分區立委名單的邱毅，等候多時劉樂妍終於被對方加了好友，邱毅跟她說了「您好」，讓劉樂妍樂壞，馬上傳了語音訊息過去，大笑出聲並直呼榮幸，開心的心情足足闡述了12秒。

而她與邱毅成了好友的消息被新聞廣為報導，內容不乏有些加油添醋，讓劉樂妍著急，近日又po文，表示怕邱毅看了新聞報導會拉黑她，忙澄清「告訴你，我有關係的男人多了」，接著公開了好友的名單。

劉樂妍表示2007年時跟郭冠英在威尼斯，北大臺籍博士生王裕慶一直要給她介紹工作，張立齊則是認真教她看人的眼光，「怎樣能夠看準人嫁出去」，還有「白狼」張安樂帶她一起在台灣過十一國慶，邱毅則是她的微信好友，還有司馬南泡茶給她喝，送了她一隻鴨，當然還有黃安。

劉樂妍還補充，最重要的，「我們通通都是『討厭民進黨』的戰友」，還說彼此最喜歡的，就是跟大陸14億人口聚在一起開罵，被鑽不愧是女版黃安，正版黃安的鋒頭都被搶光了。

(中時新聞網)