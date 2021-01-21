後疫情時代專業經理人如何看待尾端風險？美銀美林最新一月經理人調查報告顯示，經理人認為干擾市場的尾端風險有三大，一、30%的經理人認為是疫苗接種計畫不順，二、29%的經理人認為是聯準會削減資產購買計畫，三、18%的經理人擔憂華爾街資產泡沫。特定資產操作部分，作多比特幣，擠下作多科技股成為經理人認為最為擁擠的交易，此為科技股自2019年10月以來首次讓出最擁擠交易寶座，作空美元為排名第三之擁擠交易。

經理人對於股票、大宗商品等風險性資產的看漲程度維持於十年新高水準，股市的配置比重淨加碼幅度仍為兩年來最高水準，現金持有比重由4.0%進一步下滑至3.9%，為2013年3月以來最低水準。此外，高達92%的經理人認為未來一年通膨水準將攀揚，高達83%的經理人認為，殖利率曲線將轉趨陡峭，此比例更甚2008年雷曼兄弟倒閉、2013年聯準會縮減購債，或者2016年美國總統大選時。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾表示，亞洲投資題材充沛，中國經濟持續受惠於創新與數位轉型帶動，結合國內消費蓬勃發展與市場整合，創造眾多具投資機會的優質企業，隨著中國資本市場愈加開放、A股納入國際指數比重提升，將同步提升投資人對於中國市場的青睞程度。台灣與南韓則是科技硬體結構性成長與全球供應鏈多元化的受益者，印度擁有年輕的人口結構優勢，監管變革、全球供應鏈多樣化以及消費動能自低基期成長等利多，將支撐成長前景。利率下滑與流動性環境改善降低信貸風險壓力，有利提振銀行業營運前景，看好銀行業未來表現，實質負利率環境亦是支撐印度經濟與市場表現重要利基。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，伊斯蘭債券相較於其他類別債券具有獨特性優勢，因為產品設計須符合伊斯蘭教律，因此形成其低槓桿、與其他資產相關性低的特色。而就市場趨勢上也有利於伊斯蘭債表現，外在大環境因素為美元低利率環境下有利於美元計價信用債多頭；內部因素則如波灣伊斯蘭國家政治風險降低、法令鬆綁和經濟改革政策有利吸引外資，以及疫苗啟用後的經濟復甦商機等，可做為分散投資組合、降低風險的配置組成。

(時報資訊)