1.華邦電(2344)：NOR Flash需求旺盛助攻營運，今早股價強彈近5.5%。
2.台積電(2330)：昨遭三大法人聯手轉賣超，但收盤股價仍寫新高647元，今早多頭腿軟開低，盤中多頭回神，股價再衝656元新天價。
3.聯電(2303)：承接買盤積極搶進，鈍化昨夜ADR重挫4.3%利空，早盤股價漲逾2.5%。
4.高興昌(2008)：2月報價大漲1成，不理外資連兩日賣超，今早股價強彈近4.5%。
5.美亞(2020)：2月報價大漲1成，不理外資昨轉賣超223張，早盤股價漲逾2%，彈回5日線上。
6.中鴻(2014)：盤價連漲8個月，吸引外資持續買超，盤初股價漲幅逼近3%，企圖收復5日線。
7.車王電(1533)：昨外資轉買超311張，激勵今早股價彈升逾5%，收復5日線。
8.西勝(3625)：今年營收看增2~3成，挑戰歷史新高，早盤漲停。
9.大亞(1609)：拜登就職，綠能概念歡喜，早盤挾量漲逾3%，拿回周線。
10.統一(1216)：不甩外資昨回吐，早盤仍獲多頭相挺、漲逾2%。
11.上銀(2049)：工具機迎春燕，外資連5日買超，早盤漲逾5%、周線失而復得。
12.直得(1597)：半導體產業升溫，產品喊漲，早盤漲停，重返百元。
13.鈺齊-KY(9802)：去年獲利8.98億元，創歷史次高，早盤漲停。
14.全球傳動(4540)：5G、車用、自動化需求熱，早盤漲逾6%，收復周線及月線。
15.聯發科(2454)：新晶片瞄準陸手機鏈，早盤走揚逾5.5%，改寫前波高點。
16.京元電子(2449)：吃高通大單，多方墊高，股價續漲近4%，再登波段新高價。
17.興勤(2428)：楠梓廠投資額追加至10億元，漲價題材加持，晨盤高漲逾4%。
18.騰輝電子-KY(6672)：Q1業績戰新高，早盤上攻漲逾8.5%，重返季線。
19.長榮(2603)：外資大單敲進相挺，股價上衝漲近5%，拚重返5日線。
20.立德(3058)：遭列警示股，上月每股虧損0.12元，晨盤高檔修正，帶量重挫逾5%。
21.昇達科(3491)：保守看今年營運，晨盤下挫4%，半年線告急。
22.友達(2409)：面板價還會漲，昨獲外資買超4421張，晨盤大漲6%，彈回月線。
23.中光電(5371)：備戰疫情，胡志明市設子公司，多頭漲聲響起，晨盤彈升4%，躍上40元。
24.彩晶(6116)：面板價格續升，Q1營收可望維持高檔，今彈漲5%，收復月線。
25.群創(3481)：納入中小A級動能50指數，晨盤彈升4%，重登五日線。
26.雙鴻(3324)：MacBook Pro將全新改款，法人點名可望受惠，晨盤勁彈4%，重返五日線。
27.同致(3552)：電動車題材點火，整理後再出發，晨盤飆漲6%，重登五日線。
(時報資訊)
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