周三拜登宣誓就任美國第46任總統，而賀錦麗 （Kamala Harris）則成為美國史上第一位亞非裔女性副總統。拜登入主白宮後，將在數個小時內立即簽署十多個行政命令，以應對新冠肺炎疫情與學生債務危機等挑戰。

拜登上任後下達的命令，亦將推翻川普前總統發布的許多命令，包括穆斯林旅行禁令與美墨邊界築牆等。拜登政策小組高層在周二晚間的記者會上表示，拜登將在中午就職典禮後，立即簽署行政命令。

根據媒體取得的命令與指示清單，排名第一的是「百日佩戴口罩計畫」（100 Days Masking Challenge），將要求聯邦政府以身作則，所有聯邦建物、聯邦土地，以及聯邦僱員與約聘人員必須佩戴口罩，以及保持人身距離。

除此之外，拜登就職首日將簽署的行政命令完整清單尚包括，重新加入世界衛生組織、組織美國聯邦政府以共同推動統一的國家對策（針對新冠肺炎疫情）、延長暫停驅逐房客與暫停沒收抵押品的措施、延長學貸暫免措施、重新加入《巴黎氣候變遷協定》、反轉川普總統的環境政策、發起政府全面參與倡議以促進種族平等、推翻川普總統將無證移民從重新分配數排除的行政命令、保留與強化對「追夢人」（Dreamers）的保護、推翻穆斯林禁令、廢止川普內部執法行政令、停止建築美墨邊界高牆、延長賴比瑞亞人延後強制出境的措施、預防與打擊對性別認同或性取向的歧視、行政部門人員操守行政令，以及監管程序行政令與總統備忘錄。此外，拜登亦將下令教育部將直接聯邦貸款之利息與本金暫停支付措施延長到至少9月30日。

(時報資訊)