台中一位男子阿良（化名）向房仲女業務小晴（化名）表示有空房欲代租，便帶著小晴前往台中市某處看房，未料阿良卻色性大發，先是偷摸小晴翹臀5秒，隔日坐在小晴機車後座時，阿良先伸手摟腰，隨後往小晴的陰處猛摸。台中地院審後判罪行屬實，判刑4月，得易科罰金。

據判決書指出，一名男子阿良知悉小晴從事房屋仲介業務，便向其表示有空房要委託代租，小晴不疑有他便答應。2020年9月15日，阿良帶小晴去看房，卻趁機在小晴拍照時，自左後方偷摸她臀部2、3秒；小晴開門要離開房屋時，阿良再次偷摸同處5秒，小晴感到不舒服，但相信對方不小心因此並未出言制止。

事發隔日，阿良邀約小晴共進午餐，再次趁著小晴用機車搭載他時，自後坐伸出雙手扶住小晴的腰部，手不安分的向私密處游移、抖動，小晴感受到明確的侵犯，便出手撥開阿良的手，同時加速騎乘，3日後前往警局報案。

台中地院審理時，阿良否認犯行，聲稱若在看屋時，真有觸摸對方臀部的話，為何小情仍願騎機車搭載他？摸私處的部分，阿良則表明，當時只是抱得太緊，小晴才出手撥開，同時質疑小晴為何遭侵犯仍不顯於色，甚至還高高興興的向他說再見。

法官勘驗兩人對話紀錄發現，小晴在2020年9月18日曾以LINE傳訊阿良「你那天侵犯到我了，你覺得我不會有感覺嗎？」，阿良則回傳「很抱歉我慚愧」、「我想回台南住幾天自我反省一下」。

阿良對於對話紀錄則回應，是誤傳，並說自己因先前罹患攝護腺癌而割除前列腺，早已對女人性趣缺缺。對此，法官不信，認為當時阿良的訊息並未否認有侵犯，僅說會反省，酌情後依違反性騷擾防治法，於1月14日因涉2案分別判2、3月，應執行4月，得易科罰金，以新台幣1000元折算一日。

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(中時新聞網)