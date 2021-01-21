美國總統拜登正式就職，激勵全球股市上揚，香港恒生指數過去五個交易日累計飆升1,726點後，恒指21日輕微開低之後大漲，一度突破3萬點大關。
恒指21日開低10點報29,951點，早盤一度轉跌71點報29,890點，之後在強勢重磅股帶動下向上，早盤最高升85點報30,047點，再創逾20個月高位。截至10點12分，恒指報29,989.91點，上揚27.44點，漲幅0.09％。
國企指數開盤升50點、報12,000點；現報11,941.12點，下跌8.23點，跌幅0.07％。
(工商 )
美國總統拜登正式就職，激勵全球股市上揚，香港恒生指數過去五個交易日累計飆升1,726點後，恒指21日輕微開低之後大漲，一度突破3萬點大關。
恒指21日開低10點報29,951點，早盤一度轉跌71點報29,890點，之後在強勢重磅股帶動下向上，早盤最高升85點報30,047點，再創逾20個月高位。截至10點12分，恒指報29,989.91點，上揚27.44點，漲幅0.09％。
國企指數開盤升50點、報12,000點；現報11,941.12點，下跌8.23點，跌幅0.07％。
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