美國總統拜登正式就職，激勵全球股市上揚，香港恒生指數過去五個交易日累計飆升1,726點後，恒指21日輕微開低之後大漲，一度突破3萬點大關。

恒指21日開低10點報29,951點，早盤一度轉跌71點報29,890點，之後在強勢重磅股帶動下向上，早盤最高升85點報30,047點，再創逾20個月高位。截至10點12分，恒指報29,989.91點，上揚27.44點，漲幅0.09％。

國企指數開盤升50點、報12,000點；現報11,941.12點，下跌8.23點，跌幅0.07％。

(工商 )