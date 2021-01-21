看好今年農曆年民眾出國比例大幅下降，有助帶動國內百貨商場業績成長，桃園各大百貨、商場推出福袋，吸引民眾消費買氣，內容獎項包括健身魔鏡、iPhone手機、電動機車、電競筆電等大獎，並推出促銷活動，搶食歲末購物旺季。

桃園遠百歲末酬賓檔期於1月21日至2月9日期間開放福袋預購，桃園遠百牛轉乾坤福袋將2020年度廣受消費者喜愛的夯品納入獎項，包括iPhone 12 Pro MAX 128G、Dyson supersonic吹風機及V8無線手持吸塵器，小米智慧顯示器65型，LG直驅變頻18K蒸洗脫滾筒洗衣機等，首獎更祭出價值6.6萬的Johnson Mirror新概念健身魔鏡。

新光三越桃園站前店祭出新春最牛福袋，1月27日APP上午10點開賣，包含含小資族最愛HERAN雙杯滴漏式咖啡機、SHINEE飯店式壓縮枕，以及西華酷客不銹鋼單柄湯鍋16CM等，總價值近3,000元，還有機會獲得價值9.98萬的電動機機車「YAMAHA EC-05 UBS電動車」、價值6.2萬的專業電競筆電 「GIGABYTE AORUS 15P WB 」等，購買福袋還能加抽易遊網「環島之星－知本金聯Hello Kitty主題房+台南龍貓公車站3天雙人遊」，價值3.48萬元。此外，1月26日到1月31日扣新光三越數1點，天天抽一台價值超過176萬最新款賓士GLA。

大江購物中心至1月27日止送出送出千萬元購物金回饋APP會員，消費者結帳滿萬元最高可以現抵1200元，1月28日至2月9日再推出「鈔牛賀歲慶」重磅級優惠包括：全館指定店櫃消費滿5,000元送400元、化妝品當日單筆消費滿3,000元送300元、聯名卡友消費滿5,000元加送100元等電子現金券回饋好禮。

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