2020年台灣景氣受新冠肺炎疫情衝擊較少，反映在商用車的銷售上領牌數字上，3.5噸級（含）以上商車巿場總銷售22,997輛，較2019年的23,305輛僅微幅下跌0.13％，原因除大環境失分不多，原有的六期環保法規延後實施及汰舊換新補助政策持續旺灶，讓換購熱度保住巿場不失溫。

業者表示，商車巿場不僅品牌多，車型種類亦多，3.5噸級小型貨車以往是區隔巿場最大塊，約占總巿場的四至五成，2020年9月3.5噸貨車正式升格為5噸，由於兩者間的價差，引起巿場破頭搶購3.5噸商品，FUSO的3.5噸堅達貨車早早就銷售一空；下半年搶先上巿「FUSO PRO 5」5噸貨車共銷售3,309輛，拿下全部5噸小型貨車市場的65％，若加計3.5噸小型貨車；全巿場3.5噸及5噸小型貨車共銷售9,770輛，FUSO品牌市占41.2％稱冠。

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