自行車族群今日早盤紛紛開出紅盤，尤其是三雄－巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306），平均漲幅在1至3%；美利達在投信持續買超下，盤中最高漲到278.5元、大漲了10元，漲幅逾3％！

自行車三雄2020年營收與前三季獲利均締造歷史新高；2021年自行車與電動自行車的購買熱潮持續，無論整車廠或零組件廠，在手訂單都已經看到今年第三季之後、甚至有整車廠訂單接到2022年第一季，自行車族群2021年營運續拚新高可期。

其中，巨大集團2020年合併營收首度衝破700億元，年成長逾一成，締造歷史新高；去年前三季EPS高達9.69元，全年有機會大賺13元以上的獲利新高。法人表示，巨大在手訂單已看到2021年第三季以後，2021年營運力拚續創高峰。

美利達去年因調整出貨規模，合併營收270.92億元，年減3.33％。不過，美利達去年前三季大賺9.75元，全年獲利將締造歷史新高。法人表示，美利達轉投資的SBC業績持續成長，貢獻豐碩的業外收益，助攻美利達2021年營運看旺。

桂盟2020年合併營收達61.51億元，年增17.70％，創歷史新高；去年前三季EPS達8.46元，全年可望賺進逾一個股本。

(工商 )