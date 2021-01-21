據《環球時報》報導指出，美國新政府上台後首100天的行動是外界關注的重點，因從中往往可看出新總統的執政風格和優先事項，而現在美國首要問題之一就是處理中美關係，美國卡內基國際和平研究院前副會長包道格表示，不期待中美關係會在百日內有什麼重大突破，但也有助於「中美關係冷靜一下」；上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯說，在未來三個月中，中美關係面對的一項最重要的議程是為兩國在未來四年的關係規劃「大致路線圖」。

包道格表示，在拜登上台後的百日內，其對華事務最優先事項將是重建一個正常的、有計劃的決策過程，並挑選有能力和經驗的人才填補相應職位的空缺，並稱，不期待中美關係會在百日內有什麼重大突破，比如宣布一系列政策變更的重大聲明，這也有助於中美關係冷靜一下，他預測，雙方可能會舉行一系列工作層面的會議，逐漸回到解決實際問題、尋找減少潛在衝突的常規工作中。

包道格認為，考慮到當下兩國關係的複雜性，中美領導人會晤面不會在短期內發生，不過，美國的新任國務卿、國防部長等重要官員預計將與其對應的大陸官員重啟溝通，彼此了解風格，並告知對方各自的期待，以及各自的界限在哪裡，這非常討論的價值，其中也存在很大空間。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯20日表示，在未來三個月中，中美關係面對的一項最重要的議程是為兩國在未來四年的關係規劃「大致路線圖」，他認為，首先，拜登政府應與大陸順利完成對接；第二步，找到合作領域改善兩國關係；第三步，是對於接下來中美關係應何去何從達成大體上的共識與路線圖。

吳心伯說，接下來的一百天，將是一個雙方謹慎試探、摸索和改善的過程，也許可以期待一些向著積極方向發展的跡象和信號出現。

(中時 )