大陸女星鄭爽最近爆出2019年和前男友張恒在美國找代理孕母，小孩懷到7個月大時，兩人就鬧分手，鄭爽甚至爆粗口說：「這兩個孩子七個月真的打不掉，XX的，煩死了」。今(21日)網上流出一段鄭爽疑似最近錄好的引退音檔，她說道：「我不知道該表現哭還是表現笑，我今天不想別人跟我說加油」，又說自己「挺普通的」，只是幸運靠作品被大家認識。

疑似鄭爽的音檔今在網上流傳，她說：「我相信所有人都有看這兩天的熱搜，我並不是喜歡迴避問題的人，其實這兩天我準備了在這個舞台的節目，但是到了今天，還是看到熱搜，因為我覺得熱搜對我來說承擔更多壓力，雖然有時候會更戲劇化，但可能，我不知道這個舞台，會不會是我跟觀眾的告別。」

疑似鄭爽引退音檔流出。（圖／達志影像）

鄭爽話鋒一轉，說要說點開心的事，指出她以前有個室友是工程師，「他說只要把鄭爽腦子研究明白了，說不定可以攻克很多世界難題，有想要為科學做出一些貢獻，雖然他們今天都不在，但其實以前在台下他們都會跟我說鄭爽要加油，我相信很多時候我讓大家都挺尷尬的，我不是故意的，可能我真的沒什麼演技，真的只是幸運吧。」

鄭爽說：「但是今天有點覺得......我不知道應該表現哭，還是表現笑，我今天不想別人跟我說加油，我覺得自己真的挺普通的，但是一些成功的影視作品會讓我被大家認識，這是我們電視前觀眾看不到的，他們的成果而不是我自己的，所以不管怎麼樣感謝這麼多年，所有一些拍攝過跟我合作影視劇的所有小夥伴們，小爽以前挺不懂事的，但是依然覺得還挺真實的，所以今天就這樣吧！」

(中時新聞網)