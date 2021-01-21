高雄巿議會臨時會21日開幕，身兼民進黨高雄巿黨部主委的立委趙天麟帶著飲料慰問黨籍議員，被問到2月6日罷捷投票，黨主席蔡英文已表示不能坐視不管，趙天麟表示，會在尊重黃捷本人的意願下，提供對方所需的協助。

趙天麟說，原因無他，1位無黨籍議員被國民黨從中央到地方的黃復興黨部全力的報復性動員，這樣子的罷免完全不具正當性，罷免理由甚至荒唐到黃捷聲援香港，因違反港版國安法，成為罷免中華民國高雄市議員的理由。

他說，這是不折不扣國民黨在鳳山進行的報復性罷免、政治介入，因此民進黨中央決定聲援，在尊重當事人下，全面支持黃捷，希望鳳山一定要留下這個好議員，不要讓政黨惡鬥在鳳山操作跟進行，對鳳山巿民是不公平的。

被問到實際的行動為何？趙天麟表示，會在最快的時間跟黃捷見面，了解對方的想法，尤其黃捷已提到，希望市民投下「不贊成票」等，因此會跟她本人確認，在尊重她的意願下，提供所有她需要的協助。

被問到黃捷是無黨籍，但對於中壢被罷免的黨籍巿議員王浩宇，好像沒這麼明確表態，趙天麟說，民進黨對王浩宇也好，黃捷也好，乃至於高雄巿議員陳致中等，態度都是一樣，因為這都是一連串韓粉所發起的報復性罷免。

(中時 )