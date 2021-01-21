歐盟執委會主席周三表示，歡迎一位朋友進入白宮，可以跟歐盟一起對抗氣候變遷、抑制新冠病毒和重建多邊主義。

執委會主席萊恩(von der Leyen)表示，希望拜登可以跟歐盟對數位世界施行法律標準和規範，以抑制仇恨、謊言和假新聞。萊恩在布魯塞爾對一群媒體表示，再過幾個小時，川普將成為歷史，但是他的支持者還在那，「我想所有人都經歷到某些事物的影響...民主極度的負面影響；仇恨、兩極化和假新聞」。

關於川普被推特禁用，萊恩表示，這樣的決定不應該由企業或執行長來決定，應該在該數位公司所屬的法律框架下來決定；表示美國和歐盟27國應該有一聯合的貿易和技術委員會來處理這些問題。

歐盟和川普行政團隊在過去發生多次貿易摩擦衝突。萊恩表示，歐盟和拜登相互地瞭解和喜歡，她希望雙方能一起完成更多事務；目前要做的就是發展一全球議程，結合多個力量，克服主要議題，例如氣候變遷、對抗傳染病、重建多邊主義。

萊恩也為歐盟近日與中國簽訂投資協定進行辯護，是與中國經濟夥伴的計畫一部分，但是歐盟與美國一樣，在民主與人權議題上將中國視為「系統性的敵手」。

(時報資訊)