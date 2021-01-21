民主黨拜登正式上任美國總統，市場期待美國新政府的政策利多持續出台，根據歷史資料顯示，每當美國民主黨執政期間，醫療產業股價表現較佳，且醫療產業本來就是拜登上任後的新政策重點方向，加上目前醫療產業類股價評價相對整體股市，仍處於大幅折價區間，現階段不失為布局相關類股的好時機。近一年國內投信發行的醫療保健基金，績效在2成以上的依次包括：第一金全球AI精準醫療，富蘭克林華美全球醫療保健，保德信全球醫療生化。

根據研究機構Research and Markets最新報告指出，AI醫療市場規模快速成長，預估到2027年將達513億美元，年複合成長率上看41.4%。其中，以北美市場規模最大，其次是歐洲、亞太、拉美、歐非中東；論成長率，將以亞太地區發展最快速。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，統計1970年至2019年民主黨與共和黨執政期間的各產業表現，可明顯看出每逢民主黨執政時，包括醫療保健、科技類股漲勢明顯突出，配合新冠肺炎群體免疫可望於2021年下半年達成，在疫苗及藥物的研發進度加速之下，有利於整體醫療產業的投資氣氛。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，AI人工智慧技術成熟化發展下，AI醫療正吸引醫療產業、新創投資人、保險公司的高度關注。主要是因為，AI醫療可提供個人化療法、改善慢性病問題、幫助臨床試驗與疫苗開發、分析處理醫療大數據，並降低醫療成本。

江宜虔進一步分析，雖然短期間拜登將以經濟政策為首要任務，醫療產業的改革法令尚需時間發酵，不過可確定的是，拜登將持續擴大實施歐巴馬健保，包括有望通過的相關政策為將符合醫療照顧保險(Medicare)資格的歲數，由65歲調降至60歲，有利於相關產業業務成長；再者，拜登對醫療產業一向採支持的態度，並認同醫療產業公司在此次新冠肺炎疫情中扮演重要角色，因此預期實施政府直接與藥廠議價的可能性低。

常李奕翰表示，醫療器材、服務、軟體應用等，都加速走向AI化，甚至英、美、中、澳、台等各國政府，更傾全力支持。如：美國食藥品監督管理局近6年多來，核准超過60項AI醫療項目，宣告AI醫療產業未來發展欲小不易，投資爆發力可期。

(時報資訊)