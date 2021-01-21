台積電美國存託憑證(ADR)小跌，但台積電(2330)今日股價開低走高，目前盤中最高657元，再創新天價以及市值17兆元再創高。

台積電ADR收在130.64美元，比前一天高點小幅壓回，小跌0.66美元，跌幅0.55%，換算每股為台幣742.43元。

台積電股價天天創新高不變，周四股價續走高，台積電昨天早盤股價最高漲23元至650元，再創歷史新高，市值攀高至16.85兆元。今天開低走高，再創657元新高價，市值再攀升至17兆元。

外資多看好台積電未來營運成長動能，並不斷調高台積電目標價，推升台積電股價延續強勁走勢，頻創新高。

台積電的先進製程領先，3奈米和更先進製程的地位持續鞏固，未來有機會拿下英特爾大單，且包含5G、HPC及自動化和蘋果晶片等加速發展，都將成為台積電持續成長之動能。

台積電17日舉行線上法人說明會，台積電第1季營運展望樂觀，預期在高效能運算需求強勁，加上車用市場復甦，單季營收可望達127億至130億美元，季增約1.3%，可望續創歷史新高紀錄。

展望今年，台積公司預期，晶圓代工業將成長約10%，台積電營運表現仍將優於業界水準，今年美元營收將成長約15%。長期來看，在5G與高效能運算應用市場可望長期成長驅動下，台積電2020年至2025年營收年複合成長率將達10%至15%。

台積電並將今年資本支出拉高到250億~280億美元，相較於2020年資本支出約172.4億美元，等於年增45%~62%，並再創新高。

(時報資訊)