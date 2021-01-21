真好玩(8491)除遊戲發行與遊戲開發外，宣布與全家便利商店跨界結盟，將透過全家便利商店龐大的會員資源，結合真好玩大數據營銷、遊戲開發實力與遊戲化的會員經營，兩強聯手，共同打造全新的點數經濟生態圈，提供全家便利商店所有會員更便利更優惠的全新娛樂生活。

真好玩過去經營遊戲市場透過大數據的營運模型、創新的行銷手法，於全球各地發行手機遊戲。而全家便利商店擁有近1300萬會員，近年來透過創新的行銷內容持續提升會員消費體驗，雙方將透過數位遊戲化的行銷模式，打造「全家」會員APP創新娛樂功能。

雙方合作將顛覆傳統共創全新的點數經濟生態圈，全面提升「全家」會員點數的價值。將透過線上與線下的完美結合、OMO的場域建立、大數據的分析與智能化的內容服務，深耕會員的經營；並藉由豐富有趣的遊戲化內容，增加會員參與互動，提升會員的黏著度與忠誠度，同時提供更多會員福利與體驗，將帶給全家便利商店會員個別化的全「心」新型態的娛樂享受。

「全家」與真好玩團隊於日前率先推出「真好賺」活動牆系統，讓所有會員都可免費透過此活動牆系統賺取「全家」會員點數、咖啡、購物金等好康福利。亦可透過「天天送」米滷蛋趣味小遊戲，獲得更多的會員點數，幸運會員有機會獲得超過10,000％以上投報率的會員點數。

現階段更推出全新的「真好玩遊樂園」，豐富多款的小遊戲，讓會員可透過少量的點數，獲得更優惠的商品，整體提升會員的點數價值。全家便利商店會員暨電商推進部部長黃士杰表示，「全家」會員數近1300萬，如何持續透過會員APP提供創新體驗，並藉由點數累兌機制提升會員黏著度，是「全家」長期努力方向，為持續提升點數價值及會員累點意願，遊戲功能將成為會員APP下一階段重點佈局。真好玩過去於遊戲市場上屢創佳績，除遊戲營運、遊戲開發外，更擅長於會員的經營，故透過真好玩遊戲開發與會員經營優勢，結合「全家」線上與線下資源，將可為「全家」會員打造全新的數位服務內容與體驗。

(時報資訊)