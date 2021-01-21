美股消息面：

1.市場看好由拜登領導的美國新政府近期內將推動大規模激勵方案，可望帶動原油需求成長，周三紐約期油收漲26美分，為每桶53.24美元。倫敦布蘭特期油收漲18美分，為每桶56.08美元。

2.基於民主黨完全執政的優勢，拜登在上任後可望推動大型經濟振興方案，以及在美元走軟帶動下，周三紐約期金大漲26.3美元或1.4%，收在每盎司1866.5美元，盤中一度站上1870.25美元。

3.拜登新政府料將推動大規模振興與紓困方案，在避險情緒降溫下，美元兌主要貨幣走軟。美元兌日圓尾盤跌0.4%，報103.54日圓金，盤中一度跌至兩周新低103.45日圓。尾盤英鎊兌美元升0.1%，報1.3643美元，盤中一度升至1.3720美元，創3年新高。

4.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周美國抵押貸款申請指數跌1.9%，反轉前一周的勁揚16.7%。30年期固定抵押貸款利率為2.92%，較前一周的2.88%升高。

(時報資訊)