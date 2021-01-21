半導體矽晶圓廠環球晶(6488)今天除息，每股配發新台幣8元現金，股價開高盤中最高價一度來到659元順利填息，但填息後接著出現調節賣壓，股價震盪走低再度翻黑。

環球晶去年上半年現金股利總金額34.81億元，預計2月19日發放，大股東中美晶(5483)持有2.227億股，可望有17.816億元股息入帳。公司去年股東會完成公司章程修訂，改採每半年配息1次。環球晶去年上半年歸屬母公司淨利62.77億元，每股純益14.42元，董事會決議每股配發8元現金股利。

環球晶去年底宣布將以每股125歐元、共斥資約37.5億歐元，收購德國矽晶圓廠世創(Siltronic)，環球晶此次收購資金來源包括自有資金及星展銀行承諾的併購借款。

環球晶董事長徐秀蘭日前表示，半導體矽晶圓需求強勁，現在各尺寸矽晶圓均供不應求，預期2021年矽晶圓市場會比2020年好，而2022年還會比2021年好，對環球晶而言，2020年是一季比一季好，2021年也會是逐季成長。至於價格部份，2021年現貨價一定會漲，因為矽晶圓全線滿載，環球晶看好2021年整體銷售價格會與2020年持平或上漲。

環球晶去年前三季歸屬母公司稅後淨利達96.66億元，每股淨利22.21元。

(時報資訊)