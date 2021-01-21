西日本旅客鐵道(JR West或JR西日本)前兩日才說，疫情讓業績大受影響，將檢討現有人力。此番話還言猶在耳，沒想到公司馬上就頒布一道每日千人無薪假的命令，並在2月起就要開始實施。

JR西日本於20日表示，疫情使然下，公司不得不先強迫員工休假，並希望大家共體時艱，藉此能省下一些支出開銷。目前規劃在2月一整個月，從公司內近2.8萬員工中，平均每天排約一千位休無薪假。

JR西日本這項大規模人力疫情調動計畫，已經是第二次實施。上次是在2020年5月，也就是日本第一次實施緊急狀態時，約有1.8萬名員工受調動波及。不過，當時鐵道相關維修員，並不在人力異動範圍。

公司無奈地說，希望以不要裁員方式，讓大家還保有工作。

維持一年的疫情，已讓很多行業飽受打擊，再加上日本各大主要城市至2月7日，都要遵守緊急狀態規定。這對旅行相關的運輸業者，無疑是雪上加霜。根據統計，在1日至14日間，JR西日本新幹線的乘座人數，年減率驟升至七成。

除了JR西日本外，JR東海(Central Japan Railway)已規劃要在25日至2月底期間，要讓約九千五百位員工多放幾天假。

(時報資訊)