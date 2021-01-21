台東元宵節主要亮點炸寒單和炸邯鄲相繼宣布取消，負責的2名堂主表示，以防疫優先，決定今年取消全國元宵三大民俗活動之一的「炮炸寒單爺」、「炸邯鄲」活動。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東元宵節主要亮點炸寒單和炸邯鄲相繼宣布取消，負責的2名堂主表示，以防疫優先，決定今年取消全國元宵三大民俗活動之一的「炮炸寒單爺」、「炸邯鄲」活動。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東元宵節主要亮點炸寒單和炸邯鄲相繼宣布取消，負責的2名堂主表示，以防疫優先，決定今年取消全國元宵三大民俗活動之一的「炮炸寒單爺」、「炸邯鄲」活動。

繼天后宮20日決定取消今年的元宵節遶境活動；21日上午饒慶鈴和張國洲前往玄武堂拜會堂主李建智，協商是否取消炮炸寒單。

李建智當場同意取消今年的炮炸寒單，「一定遵照停辦」他說，寒單爺建廟已有32年，今年顧全大局首次停辦，不希望因辦活動群聚，將疫情引進台東，事實上，距離活動剩下1個月，雖然炮也買了、衣服也都做好了，萬事俱備，但還是以民眾健康為優先考量。

「感謝李建智顧全大局取消炸寒單」饒慶鈴和張國洲表示，炸寒單是台東傳統習俗，每年都比以往更盛大，近日密集地向玄武堂溝通。對堂主來說，這個時間點很多工作都已就緒，討論已經太晚了，但堂主也很在乎隊員和台東鄉親的平安。

此外，邯鄲堂20日晚間已宣布取消元宵炸邯鄲活動，邯鄲堂堂主邱正義表示，台東邯鄲堂在協會活動總指揮、理、監事幹部、堂主討論後，決議今年元宵節的炮炸邯鄲配合中央防疫措施取消辦理。

據了解，台東炮炸寒單、邯鄲從早期的驅邪祈福，到現在深具觀光價值的傳統民俗活動，由來已不可考；目前台東有玄武堂的炮炸寒單以及邯鄲堂的炮炸邯鄲2組，每年2間廟堂的活動合計都有2、30場。

(中時 )