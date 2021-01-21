美國總統當選人拜登今天正式就任美國總統，國民黨立委李貴敏認為，拜登上任後，國際關係的重點無疑會放在修復與盟友的關係，同時重建權力與領導典範，顯然兩岸關係的衝突熱度將沉寂一段時間，走向對話、良性互動的多邊主義，並尋求強化美國在多邊場域內聯盟關係。拜登上任後立即宣布重返巴黎協定與世衛組織就是最好的例子。

李貴敏指出，川普執政期間，因過度強化美國的霸主地位，一方面放任美中衝突加劇；另方面，對經營歐盟等友邦關係失之偏頗。因此她認為拜登上台後走良性互動多邊主義，兩岸關係的衝突將沉寂一段時間。

李指出，美國國務卿布林肯先前提及希望兩岸降低衝突，恢復良性互動跟對談。乃至於拜登外交策士談到拜登明白只有一個中國，沒有獨立的台灣國家存在，美國不會承認台灣獨立；其實都是在既有美中國力競爭的框架下，避免落入「美中必有一戰」的「修昔底德陷阱」。

李貴敏認為，美方學者近期提及所謂找出改善美中台三方關係的「兩岸新方案」，其實是對台灣相當大的考驗，跟民進黨一貫仇中、反中的主軸更完全不相符。拜登既已翻開新頁，預期美中將由對抗走向既競爭又合作的競合關係，台灣夾在中美之間，兩岸與財經政策等大政方針當然要盡快修正。最糟糕是低估了整個國際情勢變動的風險，死抱著教條主義不放，坐視台灣國際競爭力持續下滑。

對於拜登的就職演說，李貴敏認為有兩個主軸，包括有效遏止新冠疫情蔓延，以及重振美國在國際社會的領導地位。作為世界的領導國家，特別面對險峻的新冠疫情，美國的責任重大。期待在拜登的領導下，美國繼續與中華民國維持堅實、友好的夥伴關係。相信台灣絕對能對國際社會做出更多、更具體的貢獻。

李貴敏也提到，賀錦麗成為美國史上首位女副總統，同時，美國的第一夫人也同樣打破傳統，繼續在大學擔任教職，而不僅限於陪襯禮遇的角色。對全世界的女性而言，真的是一項歷史性的成就與鼓勵。

(中時 )