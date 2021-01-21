中國三大電信營運商中國移動、中國聯通及中國電信21日分別公告稱，為保護公司及股東的合法權益，已於美國時間20日向紐約證交所提出書面要求，要求紐約證交所推翻有關重新啟動將其美國存托股份（ADS）下市程序的決定，並在有結果前暫緩暫停三家公司ADS之買賣。

路透報導，此前紐約證券交易所推翻其對該三家電信商運營商繼續上市的決定，並於本月11日對這些企業實施退市。

中移動、聯通及中電信的公告稱，根據紐約證交所上市公司手冊，覆議將獲安排在提出覆議要求之日起至少25個工作日後舉行。三家公司已要求證交所董事會的一個委員會推翻該決定，及在覆議該決定有結果前暫緩暫停公司ADS之買賣。

三家公司並表示，自上市以來，一直嚴格遵守上市地的法律法規、市場規則及監管要求，依法合規運營；並將繼續密切關注相關事項的進展，考慮不同方案和尋求專業意見，以保護公司及股東的合法權益。

(工商 )