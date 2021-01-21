上銀集團總裁卓永財表示，上銀晶圓機器人及晶圓系統今年接單爆滿，上銀滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件從原本4、5月訂單滿載延長為第二、三季訂單滿載，部分產品報價依據規格及市場不同，調漲幅度超過10％。

上銀集團旗下上銀及大銀微系統兩公司營運持續好轉，帶旺兩檔股票今（21）日上漲，上銀上漲7.0元而以445.0元開出，最高達465.0元；大銀大漲2.1元而以92.0元開出，最高達94.7元，兩檔股票經高檔震盪換手，目前成交爆大量，雙雙呈現大漲走勢。

卓永財指出，上銀滾珠螺桿及線性滑軌第二、三季訂單滿載，主因是台灣工具機大廠需求回升，大陸市場很夯，美國不錯，部分滾珠螺桿產品依規格及地區漲幅超過一成。

上銀集團近年積極布局電動車產業，卓永財指出，電動車時代來臨比大家想像的快，主因是大國爭相競逐，2030年或2035年電動車時代就會來臨。電動車馬達將帶動新的設備需求，電動車要求靜音設計，齒輪研磨機就成為關鍵，上銀轉投資邁萃斯精密生產齒輪研磨機，此外，電動車也需要伺服控制，電動車轉向系統和剎車也都改用滾珠螺桿。歐美汽車廠2024年將採用上銀生產滾珠螺桿應用在電動車轉向系統，單一車型電動年需求可達200萬輛，遠比單台工具機只需3或5根滾珠螺桿來得多。

卓永財指出，上銀及大銀兩公司今年參加台北國際工具機展，上銀將展出智慧型滾珠螺桿、具有預測能力及IOT的線性滑軌，今年有十家參展工具機廠將展出採上銀智慧滾珠螺桿的五軸機。

(工商 )