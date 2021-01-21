台積電近期走勢火熱，某外資評估波段有機會上看千元大關，而該股在近16個交易日，盤中每逢殺低就有人搶著買，顯示市場認同度相當強韌，即便目前股價位處600元之上的歷史高檔區，神山低檔等著接手買氣仍大有人在。該股今早盤開低震盪趨堅，早盤一度觸及658元新頁，仍使其他重量級集團股相形見絀。

護國神山「閃閃惹人愛」有其誘因，因為美國全球性大企業，包括蘋果、超微、高通等，都是台積電大客戶，加上未來將有半導體巨擘英特爾的大肥單入帳，且IC業大廠聯發科對神山投單也不落人後，使台積日前在法說會中強調，未來4、5年的營運年複合成長率，或持續達兩位數，仍相對看俏。

此外，包括亞馬遜、臉書等網路巨擘，也陸續表示未來將自行開發處理器，而在高階處理器市場，台積電的代工效能，已在全球首屈一指，因此，未來亞馬遜、臉書等相繼納入旗下客戶名單，也指日可待。

不過，業內人士指出，台積電基本面在未來3、5年雖幾乎沒有疑慮，但要上攻千元，進軍台股 「 千金俱樂部 」 ，或還需「它」來牽引，這個 「它」就是在美股掛牌的台積電ADR。

台積電ADR在去年首季新冠疫情大爆發期間，一度在3月19日創下43.89美元波段新低價，但未及1年時間，該ADR已在北美時間今年1月20日攻抵130.64美元，波段漲幅高達1.97倍，且北美地區投資人的追價力道，仍方興未艾。因為該ADR仍被列入2021最具潛力股之一。

業內人士表示，若依昨日新台幣兌美元的央行收盤匯價28.415元計算，則台積電ADR未來若漲至177美元左右，換算成台股市價，即達新台幣1,005元，而177美元距目前的130.64美元，僅約35.5%的漲幅；在該ADR近期於美股持續大漲小回下，顯示2021年的年中左右，台積電ADR即有機會強攻177美元之上，甚或進一步挑戰200美元。

業內人士指出，新冠疫苗近期已陸續在全球多個地區施打，如英國、美國、挪威、大陸、印度、南韓及日本等地，顯示在未來3至6個月的新冠疫情，可望逐漸獲得相對有效控制，對北美與全球半導體產業景氣復甦之正向挹注，不可以道里計，因此台積電ADR未來發展，值密切且持續追蹤。

(工商 )