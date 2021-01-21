部立桃園醫院爆發院內群聚感染，中央疫情指揮中心已經啟動住院病患回溯計畫，曾在1月6日到20日進過醫院的民眾，須列入自主隔離，若有身體不適等症狀，經衛生局或醫療院所評估，可公費採檢，桃園巿長鄭文燦說，目前回溯匡列1165人，一律居家隔離14天。

此外，指揮中心計畫把院內淨空，20日協助100多位病患轉院，其中負壓隔離病房、疑似確診者及確診者已移除，21日需轉院的病患剩不到50位，且不需救護車協助，皆是輕症患者，可自行搭乘巴士及計程車。

鄭文燦今表示，目前桃園有11家責任醫院，可以收治確診或隔離的病患，以確診病患來講，全國有800多位，桃園累積收治223位，占全國的比例是25.7，也就是全國1／4的確診案例都是由桃園的11家醫院來負責照顧，所以非常感謝醫護同仁、防疫同仁，在第一線所承擔的壓力和風險。

鄭文燦說，部桃更是防疫的重鎮，收治佔了一半，桃園的半數都送到部桃，特別從國境進來之後，只要是集中檢疫所檢疫出來的，幾乎都是送部桃，部桃是收治確診病患有114位，其他疑似病患或是隔離病患更多，也就是說部桃佔了全桃園的一半。

鄭文燦表示，部桃的壓力這麼大、負擔這麼重，要給他們堅定的支持，桃園是國家的第一線，防疫的第一線，要會承擔起這個責任，也會盡全力不漏接每顆球，不形成任何防疫的破口。每個人在崗位上都要努力，畢竟防疫戰爭需要更大的力量來投入，所以桃園雖然負擔比較重，但也願意盡全力把這個防線守好。

(中時 )