美國總統拜登就職典禮於美東時間20日上午舉行，我國駐美代表蕭美琴受邀出席。對此，民進黨前立委林濁水表示，國民黨原本判斷蕭美琴無法參加，好不容易覺得可以扳回一城，不料期望又落空，簡直像掉進地獄般挫折。

美方基於防疫考量，縮小就職典禮規模，我方是否受邀參加引發各界關注，直到昨晚才公布，蕭美琴確定出席典禮。

對此，林濁水今（21）日在臉書表示，國民黨真挫折，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）居然肯定他們恨之入骨的川普抗中挺台路線，好不容易覺得可以扳回一城，放話蕭美琴將成為第一個無法像國民黨總統時，出席美國總統就職大典的駐美代表，不料期望又落空了。

至於國民黨為什麼判斷蕭美琴不能參加，理由不講，林濁水說，因為過去是國會議員夾帶進場，而非總統邀請，這次因疫情控制，議員只能帶一人，於是心想可好了，不料拜登偏偏第一次發了官方邀請卡給台灣，這一下國民黨那些內行人，簡直像掉進地獄般挫折。

拜登手按聖經，宣誓就職第46任美國總統。（圖／美聯社）

此外，布林肯出席參議院外委會任命聽證會，稱拜登政府將延續美國的對台承諾，又說川普對大陸採取強硬態度是正確的，只是方法不同。

林濁水指出，有聽過哪位部長這樣公開肯定前任總統的嗎？該震驚的是，縱使遇到空前荒腔走版的川普，美國政務官格局、風範仍超越台灣迄今的總統、院長或部長。

(中時新聞網)